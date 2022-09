15:07

Abogados, procuradores y graduados sociales de Cartagena exigen al ministerio que no espere a la construcción de la Ciudad de la Justicia para crear nuevos juzgados. No llegará en, al menos, 4 o 5 años y el sector no puede esperar más. Reconoce estar saturado. Los más urgente: otro Juzgado de Primera Instancia para aliviar el atasco en los asuntos de Familia.

Prisión provisional para 4 argelinos detenidos por Policía Nacional en Cartagena como presuntos patrones de la última oleada de pateras del pasado fin de semana. Los inmigrantes les llegaban a pagar hasta 4.500 euros por el desplazamiento.