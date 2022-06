Murcia Informativos Informativo Cartagena - 17/06/22 15:04 Rechazo unánime de todas las formaciones políticas de Cartagena, incluido el propio Partido Socialista, al plan del gobierno central de instalar la Oficina del Mar Menor en Murcia. Exigen que el nuevo centro se ubique cerca de los afectados y no a 40 kilómetros de distancia. Entre las ubicaciones propuestas, la Casa del Mar o la antigua Aula de la Naturaleza de Los Urrutias. Otro edificio cuya ubicación sigue en el aire. La Ciudad de la Justicia de Cartagena. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región, Miguel Pasqual del Riquelme, ha anunciado que el Ministerio dará a conocer en los próximos días el lugar de la nueva sede. Más opciones

