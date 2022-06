Murcia Informativos Crónica Región de Murcia mañana - 17/06/2022 14:57 El Presidente del Tribunal Superior de la Región de la Región, Miguel Pasqual del Riquelme, clama por más jueces para atajar una lentitud en la resolución de los casos que ha creado, lo que define como "justiciables de segunda". Ahora mismo, Murcia es la comunidad autonóma en la que más tardan los procedimientos judiciales, la que más asuntos acumula y la tercera por la cola en número de jueces que, sin embargo, resuelven más casos que la media nacional. Mientras, en el ámbito político destaca la noticia de la moción de censura que ha elevado a la alcaldía de Ceutí a la socialista, Sonia ALMELA, quien se ha convertido en la primera alcaldesa del municipio.

Más opciones

[an error occurred while processing this directive]