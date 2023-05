30:03

- Elecciones Autonómicas. Silencio de los distintos partidos tras las elecciones del domingo. Fernando López Miras (PP) quiere gobernar en solitario.

- Elecciones generales. Ciudadanos no concurrirá a los comicos del 23 de julio. La líder de los naranjas en la Región, María José Ros, asegura que "No presentarse no significa que vayan a desaparecer".

- Balance lluvias. La AEMET ha vuelto a activar el aviso amarillo por tormentas que pueden dejar hasta 20 litros por metros cuadrado. Lluvias en ocasiones acompañadas de granizo que están dejando daños importantes en el campo, tanto en el Valle del Guadalentín como en la Vega del Segura donde se han perdido 4.000 hectareas de fruta y cítricos.

- La Comisión de Explotación del Trasvase Tajo Segura ha aprobado para este mes de mayo un envío de 27 hectómetros cúbicos de agua para regadío y consumo al encontrarse Entrepeñas y Buendía en nivel 2.

- Hoy 31 de mayo es el Día mundial contra el Tabaco. Una epidemia que es una de las mayores amenazas para la salud pública.

Mata a más de 8 millones de personas al año. Hoy en Murcia se han repartido diferentes mesas informativas para recordarnos que "Fumar mata".

- Deportes. Carlos Alcaraz disputa hoy el partido de segunda ronda en Roland Garros.

- Second vende sus entradas en sólo medio hora para los conciertos de Navidad en los que se despedirá.31/05/2023