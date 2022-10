03:06

Los gritos machistas emitidos por los estudiantes del Colegio Mayor Elías Ahuja a las residentes del Colegio Santa Mónica han indignado a sociedad y representantes políticos. Su subdirector, Álvaro Nieto, ha explicado a RNE que, desde antes que se diera a conocer el vídeo empezaron a aplicar medidas, y que ahora están investigando el grado de implicación de los participantes para saber cómo actuar en cada caso. “En el reglamento está recogido que cualquier expresión de odio es motivo de expulsión”, ha indicado, motivo por el cual ya habrían echado a uno de los estudiantes. Señala que por el momento no ha habido respuesta legal por parte del Colegio Mayor de las chicas o por alguna de ellas y dice que los jóvenes están “muy avergonzados” por haber dado una imagen “que no quieren transmitir de sí mismos y que no se corresponde con la del colegio”.