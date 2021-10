10:00



La Rioja ha notificado 14 nuevos positivos en las últimas 24 horas, en una jornada en la que bajan hasta los 190 los casos activos, una cifra que no bajaba de los 200 casos desde hace 6 meses. La incidencia acumulada a 14 días es de 105 casos por cada 100.000 habitantes y además, no se ha registrado ningún fallecimiento por Covid en la última jornada. En cuanto a la presión hospitalaria, desciende también, en la Fundación hospital de Calahorra no hay pacientes ingresados por coronavirus, buenas noticias y en En planta del hospital San Pedro hay 12 personas, los mismos que el día anterior y En la UCI hay 5 personas con covid, 1 menos tamibén.

A pesar de la mejora de los datos, La Rioja va a seguir una semana más con las restricciones actuales, por lo que no se aliviarán las medidas de cara a San Mateo. Eso sí, ya se plantea abrir el ocio nocturno a partir del uno de octubre. El ejecutivo regional lo ha propuesto este miércoles ante todas las comunidades autónomas en la Interterritorial de Salud. quiere abrir el ocio nocturno y la hostelería según sus licencias y también que se levanten las restricciones en los Juegos Deportivos.

Decisión que no comparten Los hosteleros riojano no entiende por qué el gobierno regional ha llevado este asunto, el de abrir el ocio nocturno el día 1 de octubre, a la reunión interterritorial de salud. Aseguran que es una reunión nacional y que lo que tenían que hacer es hablar con los implicados. El presidente de los hosteleros riojanos en la FER, Fransico MArtinez Bergés, insisitía en que les están tomando el pelo

Cerca de un millar de viticultores de la DOCa Rioja, formada por las comunidades riojana, vasca y navarra, se han manifestado por las calles de Logroño denunciando el comportamiento de algunas bodegas, que aún no han cerrado el precio de la uva a pesar de que ya se han recogido unos 12 millones de kilos en esta vendimia.