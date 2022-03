15:01

Los camioneros de la asociación ATRADIS, la mayoritaria en La Riooja, ya salen hoy a protestar. A las 11 de la mañana está prevista la primera de varias movilizaciones por la circunvalación de Logroño con sus vehiculos y que tendrá una duración de dos horas. Ayer en una asamblea decidían por 124 votos por 63 en contra salir a las calles para protestar por la situación de crisis que están sufriendo; a pesar de que a nivel nacional el misnisterio y las asociaciones de transporte han llegado a un principio de acuerdo, esperarán a conocer la letra pequeña del pacto para tomar una decisión.

El fin de semana no se han registrado incidentes de piquetes en camiones; la guaria civil tiene establecido un dispositivo de apoyo y refuerzo para aquellos profesionales que les piden protección.

Ya ha entrado en vigor la nueva normativa de tráfico que contempla sanciones más duras en puntos pero no económicas. Ya no se podrá ni siquiera consultar el teléfono móvil y tampoco se podrá rebasar en 20km de velocidad para adelantar a otro coche.

Los sindicatos agrarios de La Riojan han plantado al Gobierno regional y no se han presentado en la reunión sobre fauna cinegética convocada por el ejecutivo. Asaja, Upa y Coag argumentan que el encuentro era una pérdida de tiempo si no se toman medidas efectivas para paliar los daños de la fauna salvaje. El gobierno riojano destaca que sus propuestas han sido efectivas para los agricultores y ganaderos de otras comunidades. Los sindicatos responden que Concha Andreu no hace nada para solucionar un problema denunciado hace años.