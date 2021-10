15:07



Ya está en manos de la justicia el caso de dos bebés que en el año 2002 fueron intercambiadas por error al nacer en las incubadoras del hospital San Millán de Logroño. Ahora están a punto de cumplir 19 años y una de ellas reclama a la Consejería de Salud más de tres millones de euros por daños morales. Un error humano, que no se descubrió hasta 2018, cuando una de las jóvenes acudió a la Consejería de Salud de La Rioja en busca de respuestas tras comprobar con pruebas de ADN que sus padres no eran los biológicos. Algo de lo que se dio cuenta cuando estaba viviendo con su abuela y ésta pidió una pensión al progenitor de la joven para alimentarla. Como él se negó, se le requirió hacer un test que certificó que, efectivamente, no era su padre. Tras esto, la joven también hizo una prueba a su madre, que tampoco resultó serlo

Y sobre otro caso, según ha podido saber RTVE, hay un nuevo detenido por la desaparición del joven Javier Ovejas. Se trata de un hombre residente en Ribafrecha. Es la segunda detención en relación con el caso de este vecino de Entrena... que recordamos desapareció el 29 de julio. Desde entonces, la Guardia Civil y otros equipos de búsqueda siguen cualquier posible pista para dar con su localización. El primer detenido sigue en prisión incondicional sin fianza desde entonces.

Los casos activos de COVID caen por debajo de los 400 por primera vez en dos meses. En concreto, hay 397 infectados por el virus. Son 38 menos que este lunes. La incidencia acumulada a 14 días también baja hasta los 204 casos por cada cien mil habitantes, 8 puntos menos, y no se ha notificado ningún fallecimiento. Eso sí, la situación en la UCI del San Pedro empeora algo, con dos ingresados más que ayer hasta los ocho y, en las últimas 24 horas, se han notificado 21 nuevos positivos.