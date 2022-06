14:57

No ha podido ser: la Unión Deportiva Logroñés no jugará, finalmente, en Segunda la próxima temporada. Ha caído en el playoff ante el Villarreal B por 3 a 1. En un tuit, la UDL asegura que ahora, lo más fácil es caer y no poder levantarse, pero que no es su caso, que seguirán luchando.

Las viñas riojanas necesitan mano de obra para trabajar. Desde las últimas vendimias, a los agricultores de la comunidad les está resultando muy dificil encontrar a personas que quieran dedicarse a la labor del campo.

La viruela del mono sigue extendiéndose por buena parte de la geografía nacional: ya hay 186 casos confirmados. En La Rioja todavía no ha registrado ningún contagio.