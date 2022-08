03:37



Hoy comienza el Muwi, el festival que combina el vino y la música en Logroño. Van a ser cuatro días llenos de grandes conciertos, catas de vino y talleres. La jornada de hoy, la primera, va a ser en abierto. Gratis para todos aquellos que se quieran acercar hasta el Revellín. Desde las 7 y cuarto, varios dj's pondrán música en un escenario. Mientras que en otro, a las 8 y cuarto, el grupo 'The monster lover' será el encargado de comenzar con los conciertos en directo. A las diez menos cuarto será el turno de 'The Crab Apples' y a las once y cuarto llegará la última banda: 'Terbutalina'. Una crónica de Rebeca Benés.