'Pichichán y la mágica aventura de los retos' es el primer libro del artista riojano, David Moreno, presentador de 'La Casa de Los Retos' en televisión. En esta extraordinaria aventura, Moreno trasladará su humor y sus valores por primera vez al papel, en una narrativa infantil que no escapa a su seña de identidad.

David Moreno, natural de Logroño, es una de las caras más conocidas por los niños, ya que conduce el exitoso espacio 'La Casa de los Retos' por el que recibió el premio AquíTV como el mejor programa de televisión infantil.

Además, el autor le dio voz a la banda sonora de Pokémon y fue Ryan en el musical 'High School Musical'.

Pichichán es un niño de 10 años que, tras una serie de circunstancias insospechadas, descubre que tiene magia. El lector encontrará una aventura familiar que van a disfrutar padres e hijos.

La trama se desarrolla en torno a tres ejes: respeto a los mayores, igualdad y trabajo en equipo, pero sin pretensión o moralina. El lector vive las aventuras junto al Círculo Secreto de los Disfrutones sin reparar en que Míster Pink tiene tres patas o Lito dos madres.

Como cada verano, el Círculo Secreto de los Disfrutones se reúne en casa de la yaya Lala. Pichichán y sus primos Lito y Genia se divierten junto a su inseparable perro Míster Pink, pero algo inesperado sucederá... ¡descubrirán que la magia existe!.

"Lo que más me ha inspirado para escribir Pichichán y la mágica aventura de los retos es ver jugar a mis sobrinos y recordar lo bien que yo me lo pasaba de pequeño todos los 'findes' en mi pueblo disfrutando con mis primos y mis amigos. Las aventuras de Pichichán son para toda la familia. A los padres les hará sacar su niño interior. Gracias a Pichichán me he reencontrado con el niño que fui. Es un libro lleno de valores, de magia y aventuras en familia. Una historia en la que la amistad y el poder del trabajo en equipo pueden con todo", ha afirmado el autor.

David Moreno es un periodista, presentador de televisión, actor y cantante. Desde muy joven, soñó con trabajar en el mundo del espectáculo.

En la actualidad conduce con gran éxito la cuarta temporada de La Casa de los Retos, el programa de televisión infantil más visto en España. Por este programa, que también se emite en Portugal, ha recibido el premio AquiTV.

Formado como actor en el Estudio Corazza y en la prestigiosa Arts Educational de Londres, ha destacado en el mundo de la interpretación como el Maestro de Ceremonias de Circus Festival y siendo reconocido como el Mejor actor revelación de teatro musical por su papel de Ryan en High School Musical. Como cantante, ha sido la voz de varias bandas sonoras de la serie Pokémon y de la sintonía de La Casa de los Retos, tema del que también es compositor.