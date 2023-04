02:05

Hui se celebra el Dia mundial de La concienciació sobre el soroll. Es tracta d'un problema molt actual, com ho demostren les protestes dels veïns de la plaça Hondures de València o la lluita dels del carrer Castaños d'Alacant. Però els problemes de salut pel soroll no venen només provocats per l'oci nocturn.