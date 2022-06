Comunidad Valenciana Informativos Mónica Oltra descarta dimitir - 17/06/22 04:38 La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, descarta dimitir a pesar de su imputación por presunto encubrimiento de los abusos sexuales de su ex marido a una menor tutelada por la Generalitat. Lo ha dicho en una multitudinaria rueda de prensa del Consell en la que ha asegurado que es coherente y que detrás de este caso lo que hay es una cacería de la ultraderecha contra ella. Es el último episodio de un caso que recordamos con la ayuda del informe que ha elaborado nuestro compañero Miquel Martínez. Más opciones

