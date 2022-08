02:08

Ara fa un any, els municipis de Azuébar, Soneja y Almedíjar van ser declarats com a zona catastròfica per un altre incendi. Cap dels tres ha pogut optar a les ajudes. La llei obliga a sufragar el 60% de les despeses quantificades pel foc. Parlem de quantitats econòmiques inassumibles per a ajunataments tan xicotets com estos.