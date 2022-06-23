Comunidad Valenciana Informativos Informativo Alicante - 23/06/22 23/06/2022 15:01
-- EL PROGRAMA DE ACTOS DE LA JORNADA EN LAS HOGUERAS DE ALICANTE 2022 ARRANCA A LAS DOS DE LA TARDE CON LA MASCLETÁ DE PIROTECNIA TAMARIT.
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-- EL GRUPO SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE ALICANTE RECLAMA MÁS LIMPIEZA EN HOGUERAS EN LOS BARRIOS. ACUSAN AL AYUNTAMIENTO DE ATENDER ESTOS DÍAS EXCLUSIVAMENTE AL CENTRO DE LA CIUDAD.
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-- EL AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA LIMITA A DOS CALAS DE LA LOCALIDAD LOS ACCESOS A LAS PLAYAS EN UNA NOCHE DE SAN JUAN QUE SE ESPERA FAMILIAR Y SIN INCIDENTES.
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