-- FLORIDA PORTAZGO SE PROCLAMABA ANOCHE GANADORA EN CATEGORÍA ESPECIAL COMO LA MEJOR HOGUERA DE ALICANTE 2022 A JUICIO DEL JURADO AL IMPONERSE POR UN SOLO PUNTO DE DIFERENCIA AL SEGUNDO CLASIFICADO, LA HOGUERA DE LA CERÁMICA.
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-- UN JUZGADO DE ELCHE FIJA EL 26 DE ENERO PARA EL ACTO DE CONCILIACIÓN ENTRE LA JOVEN QUE SUFRÍO ABUSOS POR PARTE DEL EX MARIDO DE MÓNICA OLTRA Y LA CONSELLERÍA DE SANIDAD POR SU DESPIDO EN 2021 DEL HOSPITAL DE TORREVIEJA.
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-- LA ALCALDESA DE ORIHUELA, LA SOCIALISTA CAROLINA GRACIA, ANUNCIA QUE ENCARGARÁ LA ELABORACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2022 A UNA EMPRESA EXTERNA POR LA CARENCIA DE PERSONAL EN EL AYUNTAMIENTO.
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