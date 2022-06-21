-- HOY MARTES SE CONOCERÁN LOS GANADORES EN CADA UNA DE LAS CATEGORÍAS DE LAS HOGUERAS DE ADULTOS. EN TORNO A LAS SEIS DE LA TARDE SE CONOCERÁ CUÁL ES LA MEJOR HOGUERA DE ALICANTE 2022 A JUICIO DEL JURADO.
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-- EL DIRECTOR DEL LABORATORIO DE CLIMATOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE, JORGE OLCINA, ADELANTA EN ESTE DÍA DEL SOLSTICIO DE VERANO Y COMIENZO DE LA ESTACIÓN VERANIEGA, QUE ÉSTA SERÁ ESPECIALMENTE CÁLIDA EN EL ÁREA MEDITERRÁNEA.
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-- EL EX ALCALDE POPULAR DE ORIHUELA, EMILIO BASCUÑANA, REPROCHA AL ACTUAL EQUIPO DE GOBIERNO QUE DOS MESES DESPUÉS DE LA MOCIÓN DE CENSURA QUE LE DESBANCÓ NO HAN SIDO CAPACES DE ELABORAR Y APROBAR UNOS PRESUPUESTOS.
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