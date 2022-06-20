Comunidad Valenciana Informativos Informativo Alicante - 20/06/22 20/06/2022 15:04
-- TANTO EL SECTOR HOTELERO COMO LA HOSTELERÍA PRESENTAN MUY BUENAS PREVISIONES EN ALICANTE EN ESTA SEMANA DE HOGUERAS.
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-- LOS MAQUINISTAS DE SEMAF EN EL EL TRAM D'ALACANT VUELVEN A DENUNCIAR LA SATURACIÓN QUE PRESENTA ESTE MEDIO DE TRANSPORTE LOS DOMINGOS DESDE QUE COMEZÓ A SER GRATUITO ESTE DÍA DE LA SEMANA.
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-- LA VICEALCALDESA DE ALICANTE, MARI CARMEN SÁNCHEZ, DE CIUDADANOS, ENTIENDE QUE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL PARTIDO ELIGIÓ MAL EL MOMENTO PARA DESTITUIR SIN DAR A CONOCER SU RELEVO A 3 CARGOS PROVINCIALES DEL PARTIDO EN ALICANTE.
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