Comunidad Valenciana Informativos 8h55 Informativo Alicante - 08/08/22 08/08/2022 05:07
HOY LUNES COMIENZAN LAS NUEVAS JORNADAS DE HUELGA DE LOS TRIPULANTES DE CABINA DE PASAJEROS EN LA AEROLÍNEA RYANAIR, UNA DE CUYAS BASES EN ESPAÑA SE ENCUENTRA EN EL AEROPUERTO DE EL ALTET.
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-- EL PP DE ALICANTE CRITICA QUE NO SE INCLUYA LA LÍNEA DE AVE ENTRE MADRID Y ALICANTE EN LA REBAJA DE LOS PRECIOS DE LOS TRENES PREVISTA POR EL GOBIERNO, Y CUYO PLAZO PARA INSCRIBIRSE COMIENZA HOY.
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-- EL ELCHE C.F. FINALIZABA AYER DOMINGO SU PRETEMPORADA CON UNA ROTUNDA VICTORIA EN EL ESTADIO CAMILO CANO ANTE LA NUCÍA POR 0-3. LOS ILICITANOS SE ENFRENTARÁN AL BETIS EN LA PRIMERA JORNADA DE LA LIGA.
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