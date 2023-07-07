Comunidad Valenciana Informativos 8h55 Informativo Alicante - 07/07/23 07/07/2023 04:08
-- UN HOMBRE ESPAÑOL DE 30 AÑOS HA SIDO ARRESTADO POR CAUSAR LA MUERTE A PUÑALADAS A OTRO HOMBRE, TAMBIÉN DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA Y DE 42 AÑOS, AYER TARDE EN VILLENA. TODO APUNTA A LOS CELOS COMO MÓVIL DEL CRIMEN, YA QUE EL FALLECIDO ERA EL EX MARIDO DE LA ACTUAL PAREJA DEL DETENIDO.
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-- 85 GUARDIAS CIVILES SE HAN INCORPORADO AL DISPOSITIVO ESPECIAL DE SEGURIDAD DE CARA AL VERANO EN LA PROVINCIA QUE SE REFUERZA EN ESTA ÉPOCA DEL AÑO EN ZONAS CON GRAN AFLUENCIA DE TURISTAS. ASIMISMO, TAMBIÉN ESTE AÑO AGENTES DE OTROS PAÍSES REFORZARÁN EL DISPOSITIVO PARA ATENDER A LOS VISITANTES EXTRANJEROS.