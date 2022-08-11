Comunidad Valenciana Informativos 8:55h Informativo Alicante - 11/08/22 11/08/2022 05:06
-- ASAJA ALICANTE EXPRESA SU PREOCUPACIÓN POR LA FALTA DE ACTUACIONES DE LIMPIEZA EN EL CAUCE VIEJO DEL SEGURA ANTE EL RIESGO DE QUE SE PUEDA PRODUCIR UNA DANA O GOTA FRÍA EL PRÓXIMO OTOÑO.
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-- FACUA-CONSUMIDORES EN ACCIÓN HA DENUNCIADO ANTE LA GENERALITAT A LA EMPRESA DE AUTOCARES AGOSTENSE DEBIDO A LOS MAREOS Y ATAQUES DE ANSIEDAD QUE SUFRIERON EN SU REGRESO A ALICANTE DESDE EL ARENAL SOUND LOS PASAJEROS DEL VEHÍCULO POR CARECER DE AIRE ACONDICIONADO.
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-- HOY JUEVES COMIENZAN LOS ENSAYOS DEL MISTERI DE ELCHE, QUE SE REPRESENTARÁ (COMO CADA AÑO) LOS DÍAS 14 (LA VESPRA) Y EL 15 (LA FESTA) EN LA BASÍLICA DE SANTA MARÍA DE LA VILLA ILICITANA.