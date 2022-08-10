Comunidad Valenciana Informativos 8:55h Informativo Alicante - 10/08/22 10/08/2022 05:08
LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL REPARTIRÁ 2 MILLONES DE EUROS ENTRE LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA PARA LA CREACIÓN DE EMPLEO Y EL FOMENTO DE LA ECONOMÍA LOCAL.
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-- EL MAR MEDITERRÁNEO ESTÁ ALCANZANDO TEMPERATURAS INUSUALMENTE ALTAS A ESTAS ALTURAS DEL VERANO. ESTE MES DE AGOSTO SE HAN ALCANZADO VARIOS DÍAS LOS 30 GRADOS EN LAS COSTAS DE LA COMUNITAT.
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-- SEIS LOCALIDADES DE LA PROVINCIA DE ALICANTE SE ENCUENTRAN ENTRE LOS 20 LUGARES DE INTERIOR MÁS BUSCADOS EN ESPAÑA POR INTERNET POR EXTRANJEROS QUE BUSCAN COMPRAR CASA EN NUESTRO PAÍS. ASÍ LO RECOGE UN ESTUDIO DEL PORTAL INMOBILIARIO IDEALISTA.