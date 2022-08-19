-- EL INCENDIO DE LA VALL D'EBO PODRÍA DARSE HOY VIERNES POR ESTABILIZADO AL NO HABER TENER LLAMAS EN EL PERÍMETRO DE 100 KILÓMETROS Y TRAS HABER REGRESADO AYER JUEVES A SUS CASAS LOS VECINOS DE LOS PUEBLOS EVACUADOS.
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-- ADIF TRASLADARÁ EL 13 DE SEPTIEMBRE, COMO YA ANUNCIÓ, LA CABECERA DE LA MAYOR PARTE DE LOS SERVICIOS DEL AVE MADRID-ALICANTE A LA ESTACIÓN DE CHAMARTÍN. SE MANTIENEN CUATRO TRENES POR SENTIDO DIARIOS CON CABECERA O FINAL EN PUERTA DE ATOCHA.
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-- EL AYUNTAMIENTO DE ELCHE CIERRA AL BAÑO LA PLAYA DEL CARABASSÍ TRAS DETECTARSE ALTOS NIVELES DE CONTAMINACIÓN DE ORIGEN RESIDUAL EN LOS ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA.
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