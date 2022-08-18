-- LAS LLUVIAS CAÍDAS AYER TARDE EN LA ZONA HACEN QUE SE VEA MÁS CERCA PODER CONTROLAR EL INCENDIO EN LA VALL D'EBO, DECLARADO EL PASADO SÁBADO, Y QUE YA HA CALCINADO 11.700 HECTÁREAS.
-------------------------------------------------
-- COMIENZAN LAS OBRAS DE REGENERACIÓN DE LA PARCELA QUE OCUPABA EL HOTEL DERRUIDO EN LA PLAYA ILICITANA DE ARENALES DEL SOL. LAS OBRAS DURARÁN 2 MESES Y LA INVERSIÓN DE COSTAS ASCIENDE A 103.000 EUROS.
------------------------------------------------
-- DOS FONDOS DE INVERSIÓN, UNO NACIONAL Y OTRO EXTRANJERO, HAN MOSTRADO SU INTERÉS EN COMPRAR LA S.D. ALCOYANO. EL CLUB DE LA PRIMERA RFEF ATRAVIESA GRAVES PROBLEMAS ECONÓMICOS QUE A PUNTO ESTUVIERON DE IMPEDIRLE INSCRIBIRSE ESTA TEMPORADA.
------------------------------------------------