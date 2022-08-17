Comunidad Valenciana Informativos 8:55 Informativo Alicante - 17/08/22 17/08/2022 05:02
-- EL INCENDIO DE LA VALL D'EBO HA CALCINADO YA 11.000 HECTÁREAS Y ALCANZA UN PERÍMETRO DE 80 KILÓMETROS. SIGUE AVANZANDO, PERO LO HA HECHO ALGO MÁS LENTAMENTE DURANTE LA NOCHE.
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-- EL ELCHE C.F. PRESENTA A POL LIROLA, LATERAL DERECHO CATALÁN DE 25 AÑOS, QUE LLEGA CEDIDO ESTA TEMPORADA DESDE EL OLYMPIQUE DE MARSELLA FRANCÉS. EL CLUB ILICITANO FICHA AL CENTROCAMPISTA PORTUGUÉS DOMINGOS QUINA.
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-- LA CIFRA DE CONTAGIOS POR COVID SIGUE DESCENDIENDO EN LA COMUNITAT. EN LA PROVINCIA DE ALICANTE SE HAN REGISTRADO 522 NUEVOS CASOS EN LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN.