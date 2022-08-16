Comunidad Valenciana Informativos 8:55 Informativo Alicante - 16/08/22 16/08/2022 05:09
-- EL INCENDIO DE LA VALL D'EBO LLEVA YA CALCINADAS 9.500 HECTÁREAS SEGÚN LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DEL CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE ALICANTE.
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-- ELCHE CELEBRÓ FINALMENTE ANOCHE SU NIT DE L'ALBÁ DESPUÉS DE QUE TUVIESE QUE APLAZARSE EL PASADO SÁBADO A CAUSA DEL VIENTO.
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-- EL ELCHE C.F. SE ESTRENÓ ANOCHE CON DERROTA POR 3 GOLES A CERO ANTE EL BETIS EN SEVILLA EN EL PARTIDO QUE CERRABA LA PRIMERA JORNADA DE LIGA EN PRIMERA DIVISIÓN.
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