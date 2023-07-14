Comunidad Valenciana Informativos 8:55 Informativo Alicante - 14/07/23 14/07/2023 04:21
-- EL ALCALDE DE ALICANTE, LUIS BARCALA, SE REÚNE ESTA MAÑANA CON REPRESENTANTES DE SECTORES COMO LA HOSTELERÍA, LOS HOTELES O EL COMERCIO, PARA PLANTEARLE MEDIDAS QUE PALÍEN LOS PERJUICIOS QUE LES PROVOCAN LAS OBRAS EN LA CIUDAD.
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-- LA PLATAFORMA "QUIERO CORREDOR" INSTALARÁ ESTA MAÑANA UN LABERINTO EN 3D EN EL CENTRO DE ALICANTE QUE REIVINDICA LA NECESIDAD DE QUE SE TERMINE CUANTO ANTES EL CORREDOR MEDITERRÁNEO.