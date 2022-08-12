-- LA PATRONAL HOTELERA DE LA COSTA BLANCA HOSBEC PREVÉ ESTE PUENTE DE AGOSTO LO QUE DENOMINAN EN EL SECTOR UN LLENO TÉCNICO, ES DECIR, OCUPACIONES SUPERIORES AL 94 POR CIENTO, EN LAS 3 PROVINCIAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA.
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-- EL CONSELLER DE HACIENDA, ARCADI ESPAÑA, ANUNCIA LA CREACIÓN EL PRÓXIMO MES DE SEPTIEMBRE DE UNA OFICINA DEL INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS EN EL DISTRITO DIGITAL EN ALICANTE PARA AYUDAR A PYMES Y AUTÓNOMOS DE LA PROVINCIA.
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-- CAMPELLO PREPARA, EN COORDINACIÓN CON LA GENERALITAT VALENCIANA, LA REPATRIACIÓN DE LOS RESTOS MORTALES DEL LITERATO RAFAEL ALTAMIRA QUE SE ENCUENTRAN EN MÉXICO DESDE SU FALLECIMIENTO EN AQUEL PAÍS EN 1951.
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