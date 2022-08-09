Comunidad Valenciana Informativos 8:55 h Informativo Alicante -09/08/22 09/08/2022 05:10
EL PRESIDENT XIMO PUIG SE REÚNE EN LA VALL D'ALCALÁ CON ALCALDES DE MUNICIPIOS DE MENOS DE 1.500 HABITANTES DE LA MARINA ALTA PARA DARLES A CONOCER LAS MEDIDAS CONTRA LA DESPOBLACIÓN QUE PREPARA EL GOBIERNO REGIONAL.
-------------------------------------------------
-- LOS REGANTES CONSIDERAN INVIABLE EL PRECIO DEL AGUA DESALADA. ASEGURAN QUE LOS PRECIOS HACEN QUE LAS EXPLOTACIONES SEAN POCO RENTABLES.
-------------------------------------------------
-- EL ELCHE C.F. PRESENTA LA CAMISETA PARA LA ACTUAL TEMPORADA QUE PRESENTA DETALLES DORADOS EN REFERENCIA AL CENTENARIO DEL CLUB, QUE SE CELEBRA ESTA TEMPORADA.
-------------------------------------------------