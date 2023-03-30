Comunidad Valenciana Informativos 8:45h Informativo Alicante - 30/03/23 30/03/2023 15:05
-- VARIOS AYUNTAMIENTOS AFECTADOS POR EL INCENDIO DE LA VALL D'EBO EL VERANO PASADO NO HAN RECIBIDO TODAVÍA EL DINERO DE LAS AYUDAS. DIVERSAS TRABAS BUROCRÁTICAS LES ESTÁN IMPIDIENDO ACCEDER AL DINERO.
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-- LA CONSELLERÍA DE JUSTICIA ABRE EN ALICANTE LA CASA DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA QUE NACE PARA EVITAR LA REVICTIMIZACIÓN DE MENORES VÍCTIMAS O TESTIGOS DE DELITOS COMO EL ACOSO O EL MALTRATO, ENTRE OTROS. ES UNA INICIATIVA PIONERA EN LA COMUNITAT VALENCIANA.
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-- LA POLICÍA NACIONAL IDENTIFICA A DOS DE LOS TRES MENORES IMPLICADOS EN LA VIOLACIÓN DE UNA MENOR DE 16 AÑOS EN PETRER EL PASADO VIERNES.
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