-- CINCO AGENTES DE LA GUARDIA CIVIL RESULTABAN HERIDOS ESTE MARTES AL SER RECIBIDOS A TIROS CUANDO IBAN A PRACTICAR UN REGISTRO EN UN CHALET DE LA PEDANÍA ALICANTINA DE EL MORALET, EN EL MARCO DE UNA OPERACIÓN ANTIDROGA.
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-- ALICANTE Y ORIHUELA ACOGIERON AYER SENDOS ACTOS DE RECUERDO A LA ÚLTIMA VÍCTIMA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO, PRIMERA ESTE AÑO EN LA COMUNITAT VALENCIANA. ES ANNE MARIE, LA MUJER BRITÁNICA DE 63 AÑOS ASESINADA POR SU MARIDO EL PASADO DOMINGO EN ORIHUELA COSTA.
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-- ADMITIDO A TRÁMITE EL RECURSO INTERPUESTO POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA VALENCIANA CONTRA EL DECRETO QUE RECOGE LOS NUEVOS CAUDALES ECOLÓGICOS DEL TAJO, QUE SUPONEN UN RECORTE DEL TRASVASE TAJO-SEGURA.
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