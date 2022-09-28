Comunidad Valenciana Informativos 8.45h Informativo Alicante - 28/09/22 28/09/2022 15:01
-- XIMO PUIG REALIZABA VARIOS ANUNCIOS EN LES CORTS ESTE MARTES. ENTRE LO ANUNCIADO, PROYECTOS EN MATERIA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y LA AMPLIACIÓN DEL TRAM A LA VEGA BAJA.
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-- LA ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL CEV ALICANTE MUESTRA DE NUEVO SU PREOCUPACIÓN POR EL ESTADO DEL TRASVASE TAJO-SEGURA TRAS CONOCERSE LA PRÓXIMA APROBACIÓN POR LA MINISTRA TERESA RIBERA DEL PLAN HIDROLÓGICO DEL TAJO.
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-- BENIDORM ESTÁ DE LUTO POR LA VECINA DE LA LOCALIDAD ASESINADA A MANOS DE SU PAREJA ESTE DOMINGO. AYER MARTES SE GUARDABA UN EMOTIVO MINUTO DE SILENCIO EN SU RECUERDO Y COMO SEÑAL DE REPULSA ANTE ESTE TIPO DE SUCESOS.