-- EL CONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALICANTE, MANUEL JIMÉNEZ, ENTREGABA EN EL PLENO DE ESTE JUEVES SU ACTA DE CONCEJAL TRAS DAR LAS EXPLICACIONES SOBRE LOS CONTRATOS QUE ADJUDICÓ A EMPRESAS, SUPUESTAMENTE, DE SU CÍRCULO ÍNTIMO.
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-- CINCO AÑOS DESPUÉS DE DESCUBRIRSE LAS IRREGULARIDADES, FISCALÍA PRESENTA LAS PETICIONES DE PENA PARA LOS IMPUTADOS POR EL DESVÍO DE FONDOS DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE ALICANTE.
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-- LAS PREVISIONES DE LA PATRONAL HOTELERA DE LA COMUNITAT PARA LOS PRÓXIMOS DÍAS, PREVÉN UNA OCUPACIÓN MUY PRÓXIMA AL LLENO EN NUESTRA PROVINCIA. EL HECHO DE QUE EL 2 DE MAYO SEA FESTIVO EN MADRID, FAVORECE LA LLEGADA DE TURISTAS DE LA CAPITAL DE ESPAÑA.
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