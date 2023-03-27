-- UNA MUJER BRITÁNICA DE 63 AÑOS ERA ASESINADA LA MADRUGADA DEL DOMINGO EN ORIHUELA COSTA POR SU MARIDO, DE 69 AÑOS, TAMBIÉN BRITÁNICO. EL HOMBRE FUE INGRESADO EN EL HOSPITAL AL PRESENTAR HERIDAS. ESTE ES EL PRIMER CASO DE VIOLENCIA MACHISTA EN LA PROVINCIA Y UNDÉCIMO EN ESPAÑA EN LO QUE LLEVAMOS DE AÑO.
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-- RENFE ESTRENA HOY LOS NUEVOS TRENES DE BAJO COSTE "AVLO" ENTRE ALICANTE Y MADRID LO QUE AUMENTARÁ EN CASI 1.500 PLAZAS LA OFERTA DE PLAZAS DIARIAS. AHORA YA SON 28 LOS TRENES QUE DIARIAMENTE UNIRÁN AMBAS CIUDADES, 14 POR SENTIDO.
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-- LA NUCÍA ACOGE HOY LA GALA ANUAL QUE ORGANIZA LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PERIODISTAS DEPORTIVOS. ES LA TERCERA VEZ QUE ESTA LOCALIDAD ALICANTINA ACOGE ESTOS PREMIOS. EL EVENTO PODRÁ SEGUIRSE EN DIRECTO POR TELEVISIÓN ESPAÑOLA.
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