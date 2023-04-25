Comunidad Valenciana Informativos 8:45h Informativo Alicante - 25/04/23 25/04/2023 15:01
--PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS ALERTAN DE LAS TEMPERATURAS EXCEPCIONALMENTE ALTAS PARA LOS PRÓXIMOS DÍAS SE PODRÍA SUPERAR LOS 35 GRADOS EN LAS ZONAS DE INTERIOR.
-- LA ORGANIZACIÓN FACUA PIDE A LOS AYUNTAMIENTOS QUE REVISEN LAS INSTALACIONES DE LA CADENA DE RESTAURANTES DONDE SE PRODUJO EL INCENDIO CON VÍCTIMAS EN MADRID...EN LA COMUNITAT HAY 3 LOCALES, TODOS ELLOS EN ALICANTE.
--HOSBEC ALERTA DE LAS DEFICIENCIAS EN EL NUEVO PLIEGO DE VACACIONES DEL IMSERSO QUE PODRIAN OCASIONAR CONFLICTIVIDAD EN LA FASE DE ADJUDICACION