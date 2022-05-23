Comunidad Valenciana Informativos 8.45h Informativo Alicante -23/05/22 23/05/2022 15:06
LA CONSELLERA DE AGRICULTURA, MIREIA MOLLÁ, VISITA HOY LAS OBRAS DE LA TERMINAL CERRADA DE GRANELES, MIENTRAS QUE LA PLATAFORMA POR UN PUERTO SOSTENIBLE ASEGURA QUE ÉSTA NO SERÁ LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LA CONTAMINACIÓN.
---------------------------------------------------
CARLOS BAÑO SERÁ EL PRÓXIMO PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE ALICANTE. HA CONSEGUIDO UNA AMPLIA MAYORÍA DE APOYOS, Y TOMARÁ POSESIÓN EL 28 DE JUNIO.
---------------------------------------------------
JUGADORES Y CUERPO TÉCNICO DEL ELCHE C.F. COMIENZAN HOY SUS VACACIONES CON LA SATISFACCIÓN DE HABER CONSEGUIDO UN AÑO MÁS EL OBJETIVO DE LA PERMANENCIA EN LA PRIMERA DIVISIÓN DEL FÚTBOL ESPAÑOL.