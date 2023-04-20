-- LA PEREGRINACIÓN HACIA EL MONASTERIO DE LA SANTA FAZ CONMEMORA HOY EN ALICANTE EL "MILAGRO DE LA LÁGRIMA", EN UN DÍA FESTIVO EN EN EL QUE SE ESPERA QUE ASISTAN AL TEMPLO Y ALREDEDORES UNAS 300.000 PERSONAS. ES LA SEGUNDA ROMERÍA MÁS MULTITUDINARIA DE ESPAÑA, TRAS LA DEL ROCÍO.
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-- TODOS LOS PARTIDOS POLÍTICOS MADRUGARON ESTE MIÉRCOLES PARA REGISTRAR SUS LISTAS PARA LAS ELECCIONES MUNICIPALES Y AUTONÓMICAS DEL PRÓXIMO 28 DE MAYO.
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-- EL CONCEJAL POPULAR EN EL AYUNTAMIENTO DE ALICANTE, MANUEL JIMÉNEZ, COMUNICA AL ALCALDE SU RENUNCIA TRAS LA POLÉMICA SURGIDA POR UNOS CONTRATOS CONCEDIDOS POR ÉL A FIRMAS REPRESENTADAS POR PERSONAS DE SU ENTORNO. ANUNCIA QUE EN EL PLENO DEL PRÓXIMO DÍA 27 DARÁ LAS EXPLICACIONES OPORTUNAS Y ENTREGARÁ SU ACTA DE CONCEJAL.
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