-- NUEVO ENFRENTAMIENTO EN EL AYUNTAMIENTO DE ALICANTE, DONDE LA OPOSICIÓN DE IZQUIERDAS PIDE LA DESTITUCIÓN DEL CONCEJAL DE FIESTAS Y PARTIDAS RURALES, MANUEL JIMÉNEZ, POR HABER ADJUDICADO UN CONTRATO MENOR A UNA EMPRESA PRÓXIMA AL EDIL.
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-- CIUDADANOS EN LA COMUNITAT VALENCIANA CRITICA A LOS TRÁNSFUGAS QUE HAN DEJADO EL PARTIDO EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS Y ACUSA A CARLOS MAZÓN, PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN ALICANTINA, DE FORMAR CON TRÁNSFUGAS SUS LISTAS ELECTORALES EN LA PROVINCIA DE ALICANTE.
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-- LAS SÍNDICAS DE LA SANTA FAZ 2023, MARI CARMEN SÁNCHEZ Y LIDIA LÓPEZ, SE MOSTRABAN EMOCIONADAS ESTE MARTES EN LA PRUEBA DE LLAVES, PREVIA A LA ROMERÍA DE MAÑANA. UNA EDICIÓN SIN NINGÚN TIPO DE RESTRICCIÓN Y QUE SE ESPERA MULTITUDINARIA.
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