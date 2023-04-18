-- UN JUZGADO DE ALICANTE Y LA CONSELLERÍA DE SANIDAD INVESTIGAN LA MUERTE DE UNA JOVEN DE 18 AÑOS QUE FALLECIÓ EN SU CASA UN DÍA DESPUÉS DE HABER ACUDIDO A UN CENTRO MÉDICO PORQUE NO SE ENCONTRABA BIEN Y SER ENVIADA A SU DOMICILIO. LA AUTOPSIA HA CONFIRMADO QUE TENÍA MENINGITIS.
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-- LA CONCEJAL POPULAR DEL AYUNTAMIENTO DE ALICANTE, JULIA LLOPIS, RENUNCIABA ESTE LUNES A SU ACTA DE CONCEJAL EN EL CONSISTORIO, DOS DÍAS DESPUÉS DE HABER ACUDIDO A UN ACTO DE CAMPAÑA DE VOX. LLOPIS HA PROTAGONIZADO VARIAS POLÉMICAS DURANTE LA LEGISLATURA POR SU GESTIÓN EN EDUCACIÓN Y ACCIÓN SOCIAL.
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-- COMPROMÍS PROPONE LA CREACIÓN DE 3 NUEVAS LÍNEAS DEL TRAM D'ALACANT PARA VERTEBRAR ALICANTE Y SU COMARCA ASÍ COMO OTRAS LOCALIDADES DE LA PROVINCIA. EL DIPUTADO JOAN BALDOVÍ Y LA VICEPRESIDENTA DEL CONSELL, AITANA MAS, ANUNCIABAN ESTE LUNES LA INICIATIVA.
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