Comunidad Valenciana Informativos 8.45h Informativo Alicante - 14/12/22 14/12/2022 15:00
UGT Y COMISIONES OBRERAS SUSPENDEN LA HUELGA EN EL SECTOR DEL CALZADO PREVISTA PARA HOY TRAS LA REUNIÓN DE AYER CON LA PATRONAL DEL SECTOR. AMBAS PARTES VOLVERÁN A REUNIRSE EL PRÓXIMO DÍA 27.
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-- EL SECTOR PESQUERO DE LA PROVINCIA, EL MÁS AFECTADO DE LA COMUNITAT POR EL RECORTE DE DÍAS PARA SALIR A FAENAR, ACORDADO ESTE MARTES POR LA UNIÓN EUROPEA CON EL FIN DE RECUPERAR LAS ESPECIES.
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-- PRESENTADO EL PRIMER FICHAJE INVERNAL DEL ELCHE C.F., EL ARGENTINO DE 23 AÑOS LAUTARO BLANCO, LATERAL IZQUIERDO, PROCEDENTE DEL ROSARIO CENTRAL. PABLO MACHÍN YA LE HA DADO MINUTOS EN LOS PARTIDOS DEL PARÓN POR EL MUNDIAL.