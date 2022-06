Comunidad Valenciana Informativos 8.45 Informativo Valencia - 20/06/22 15:05 València se ha convertido en la ciudad española de más de 500.000 habitantes que más ha reducido su deuda desde el 2015, según el último boletín estadístico del Banco de España. La deuda municipal ha pasado de 711 millones de euros en 2015 a 282 millones en el primer trimestre del 2022, lo que supone una reducción del 60.3%. El PP en el ayuntamiento de València ha censurado la inyección desde el consistorio de 6.12 millones de euros a la EMT para reducir su endeudamiento. Los populares piden la intervención de la Empresa Municipal de Transportes por parte del ayuntamiento. Ford Almussafes ha suspendido la parada de producción prevista para este lunes. Y toto mientras la plantilla sigue a la espera de la inminente decisión de la multinacional norteamericana sobre si adjudica o no a la planta valenciana la fabricación de coches eléctricos. Más opciones

[an error occurred while processing this directive]