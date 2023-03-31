-- EL PRESIDENTE NACIONAL DEL PP VISITA ESTA MAÑANA ELCHE. LE ACOMPAÑARÁ EL PRESIDENTE REGIONAL DEL PP, CARLOS MAZÓN. TRAS VISITAR UNA EMPRESA DE CALZADO Y ATENDER A LOS MEDIOS, POR LA TARDE ACUDIRÁN A UN ACTO DEL PARTIDO.
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-- LA PATRONAL HOTELERA HOSBEC ESTIMA PARA SEMANA SANTA UNA ALTA OCUPACIÓN EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA PROVINCIA. SE ESTIMA UNA MEDIA DEL 80 POR CIENTO, QUE PODRÍA SUBIR VARIOS PUNTOS CON LAS RESERVAS DE ÚLTIMA HORA. LAS MEJORES PERSPECTIVAS, EN LOCALIDADES COMO ALTEA O BENIDORM.
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-- VILLENA ACOGE MAÑANA SÁBADO A MEDIODÍA UNA MANIFESTACIÓN EN CONTRA DEL GRAN NÚMERO DE PROYECTOS DE MACROPLANTAS SOLARES FOTOVOLTAICAS QUE PLANEAN INSTALARSE EN LA COMARCA, UN 20 POR CIENTO DE TODAS LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE LA COMUNITAT.
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