-- LA CUMBRE EUROMEDITERRÁNEA, QUE SE IBA A CELEBRAR HOY EN ALICANTE, HA QUEDADO FINALMENTE APLAZADA SIN FECHA, ANTE EL POSITIVO EN COVID QUE VOLVÍA A DAR ESTE JUEVES EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, PEDRO SÁNCHEZ.
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-- LA AVALANCHA DE RESERVAS PARA VIAJAR CON EL IMSERSO ESTE OTOÑO-INVIERNO HACE QUE DESTINOS COMO BENIDORM HAYAN AGOTADO EN APENAS UNA SEMANA SUS PLAZAS Y TENGAN INCLUSO LISTA DE ESPERA.
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-- ESTE JUEVES VENCÍA EL PLAZO PARA QUE LOS COMERCIOS INSTALEN PUERTAS DE CIERRE AUTOMÁTICO, SI NO LAS TIENEN, PARA AHORRAR ENERGÍA. LA MAYORÍA DEL SECTOR ASEGURA QUE, COMO YA AVISARON EN AGOSTO, NO HA DADO TIEMPO PARA CUMPLIR CON EL DECRETO DE AHORRO ENERGÉTICO