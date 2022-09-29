Comunidad Valenciana Informativos 8.45 h Informativo Alicante -29/09/22 29/09/2022 15:07
-- EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN, CARLOS MAZÓN, HACE UN BALANCE DE LEGISLATURA DE LAS INVERSIONES DE LA INSTITUCIÓN PROVINCIAL EN ELCHE Y CENSURA LA DEUDA HISTÓRICA DE LA GENERALITAT VALENCIANA CON LA LOCALIDAD.
------------------------------------------------
-- EL AYUNTAMIENTO DE ALICANTE CELEBRA HOY EL PLENO DE SEPTIEMBRE. ENTRE LAS PROPUESTAS, UNA MOCIÓN DEL EQUIPO DE GOBIERNO RELATIVA A LAS INVERSIONES DE LA GENERALITAT PARA EVITAR INCENDIOS, Y UNA PROPUESTA DE UNIDAS PODEMOS PARA EVITAR LA MASIFICACIOÓN TURÍSTICA DE LA ISLA DE TABARCA.
------------------------------------------------
-- EL MISTERI DE ELCHE YA TIENE PORTA-ESTANDARTE Y PERSONALIDADES ELECTAS PARA SUS REPRESENTACIONES EXTRAORDINARIAS DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE.