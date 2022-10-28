-- EL PLENO DE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE APROBABA ESTE JUEVES PRESENTAR RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO CONTRA EL FONDO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL IMPULSADO POR LA GENERALITAT VALENCIANA.
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-- LA PATRONAL HOTELERA HOSBEC PREVÉ NIVELES DE OCUPACIÓN HOTELERA EN EL PUENTE DE TODOS LOS SANTOS POR ENCIMA DEL 80 POR CIENTO EN LOCALIDADES COMO BENIDORM. EN EL RESTO DE LA COSTA BLANCA LAS RESERVAS ROZAN EL 75 POR CIENTO.
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-- HOY COMIENZA EN COCENTAINA LA 676 EDICIÓN DE LA FIRA DE TOTS SANTS, QUE RECUPERA EL FORMATO PRE-PANDEMIA Y ESPERA RECIBIR LA VISITA DE MÁS DE MEDIO MILLÓN DE PERSONAS EN EL CONJUNTO DE SUS 4 JORNADAS.
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