Comunidad Valenciana Informativos 8:45 Informativo Alicante - 28/09/23 28/09/2023 15:01
8 MENORES CON EDADES COMPRENDIDAS ENTRE LOS 15 Y LOS 17 AÑOS HAN QUEDADO EN LIBERTAD CON CARGOS TRAS PARTICIPAR, PRESUNTAMENTE, EN UNA AGRESIÓN SEXUAL A UNA NIÑA DE 13 AÑOS EN CREVILLENTE.
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-- LOS GOBIERNOS MUNICIPALES DE ALICANTE Y ELCHE ACUERDAN IR DE LA MANO A LA HORA DE ABORDAR RETOS COMUNES. ASÍ LO ACORDARON ESTE MIÉRCOLES LOS ALCALDES LUIS BARCALA Y PABLO RUZ.
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-- EL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA Y BIOMÉDICA DE ALICANTE, ISABIAL, INICIA HOY LOS DENOMINADOS OPEN DAYS EN CASA MEDITERRÁNEO DE ALICANTE CON ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS GRATUITAS Y ABIERTAS AL PÚBLICO EN GENERAL.