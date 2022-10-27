-- LA DESTITUCIÓN DE LA CONSELLERA DE AGRICULTURA, MIREIA MOLLÁ, SIGUE PROVOCANDO REACCIONES. EN SU LOCALIDAD NATAL, ELCHE, SUS COMPAÑEROS DE PARTIDO NO ENTIENDEN LA DECISIÓN ADOPTADA POR AITANA MAS, VICEPRESIDENTA DEL CONSELL.
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-- ELCHE SIGUE RECIBIENDO APOYOS A SU CANDIDATURA PARA ALBERGAR LA SEDE DE LA AGENCIA ESPACIAL ESPAÑOLA. ESTE MIÉRCOLES VISITABA LA CIUDAD PARA MOSTRARLE SU APOYO EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO, CARLOS BAÑO.
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-- EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PRODUCTO INFANTIL Y DE OCIO, AIJU, HA EDITADO SU GUÍA ANUAL, QUE SIRVE COMO ORIENTACIÓN A LOS CIUDADANOS A LA HORA DE ELEGIR UN JUGUETE Y A LOS FABRICANTES A LA HORA DE ORIENTAR LA FABRICACIÓN DE LOS MISMOS.
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