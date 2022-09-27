-- LA MUERTE DE UNA MUJER DE 68 AÑOS EN BENIDORM ESTE FIN DE SEMANA SE CONFIRMA COMO UN NUEVO CASO DE VIOLENCIA DE GÉNERO. SU ASESINO SE SUICIDÓ POCO DESPUÉS ESTRELLANDOSE AL VOLANTE DE SU AUTOMÓVIL.
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-- EL PSOE DE ALICANTE CIERRA A MEDIODÍA EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE AVALES DE LAS PRE-CANDIDATURAS A LA ALCALDÍA DE ALICANTE. COMPETIRÁN EN PRIMARIAS PARA SER EL CANDIDATO SOCIALISTA A LA ALCALDÍA ANA BARCELÓ, EX CONSELLERA DE SANIDAD, Y MARÍA JOSÉ ADSUAR, EX CONCEJAL EN EL CONSISTORIO DE ALICANTE.
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-- DOS PLATAFORMAS CIUDADANAS DE TORREVIEJA SE MANIFIESTAN ESTA TARDE EN LA LOCALIDAD PARA PROTESTAR POR EL DETERIORO DE LA ATENCIÓN SANITARIA EN EL DEPARTAMENTO DE SALUD TRAS LA REVERSIÓN DEL HOSPITAL A LA GESTIÓN PÚBLICA.