Comunidad Valenciana Informativos 8.45 Informativo Alicante - 27/05/22 27/05/2022 15:01
-- ESTA MAÑANA LOS REGANTES DEL VINALOPÓ VIVIRÁN UNA JORNADA HISTÓRICA. EL AGUA DEL JÚCAR LLEGA AL EMBALSE DEL ROLLO DE ASPE EN UN ACTO QUE PRESIDIRÁ EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT VALENCIANA, XIMO PUIG.
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-- EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALICANTE APROBABA EN EL PLENO ORDINARIO DE MAYO, CELEBRADO ESTE JUEVES, UNA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL QUE INSTA AL GOBIERNO CENTRAL A NO RECORTAR EL TRASVASE TAJO-SEGURA.
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-- ESTA NOCHE COMIENZA EN ALICANTE EL "SPRING FESTIVAL". DOS DÍAS DE MÚSICA EN EL MULTIESPACIO RABASA QUE CUENTA ESTA NOCHE EN EL ESCENARIO PRINCIPAL CON LAS ACTUACIONES DE RIGOBERTA BANDINI, LOVE OF LESBIAN Y VIVA SUECIA.