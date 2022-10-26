-- LA PATRONAL DE LA OBRA PÚBLICA EN LA PROVINCIA TRASLADA SUS PREOCUPACIONES A LA CONSELLERA DE OBRAS PÚBLICAS EN UN ENCUENTRO ESTE MARTES EN EL QUE REBECA TORRÓ ANUNCIABA UN PLAN INVRSOR DE 300 MILLONES DE EUROS.
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-- LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ENFERMOS ES EL OBJETIVO CENTRAL DEL TERCER FORO DE PACIENTES CELEBRADO ESTE MARTES EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SAN JUAN DE ALICANTE ORGANIZADO POR LA FUNDACIÓN ECONOMÍA Y SALUD.
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-- EL BALONMANO BENIDORM ROZÓ LA HAZAÑA EN SU VISITA ESTE MARTES EN LA LIGA EUROPEA DE BALONMANO AL FLENSBURG-HANDEWITT ALEMÁN. EL EQUIPO DE FERNANDO LATORRE ACABÓ PERDIENDO POR 35 GOLES A 30.
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